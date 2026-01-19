Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein oder mehrere Tatverdächtige haben am Wochenende in Erle einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Eine Zeugin hörte gegen 4.25 Uhr am frühen Sonntagmorgen, 18. Januar 2026, einen lauten Knall und entdeckte daraufhin den zerstörten Automaten an der Einmündung Bahnstraße/Am Mühlenteich. Die 35-jährige Gelsenkirchenerin wählte daraufhin umgehend den Notruf der Polizei über die 110.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder die Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

