POL-GE: Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein oder mehrere Tatverdächtige haben am Wochenende in Erle einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Eine Zeugin hörte gegen 4.25 Uhr am frühen Sonntagmorgen, 18. Januar 2026, einen lauten Knall und entdeckte daraufhin den zerstörten Automaten an der Einmündung Bahnstraße/Am Mühlenteich. Die 35-jährige Gelsenkirchenerin wählte daraufhin umgehend den Notruf der Polizei über die 110.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder die Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 18.01.2026 – 08:38

    POL-GE: Raub auf Straße zum Nachteil einer 85-jährigen Bürgerin

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, den 17. Januar 2026, gegen 18:00 Uhr trat die 85-jährige Geschädigte von der U-Bahn-Haltestelle "Fischerstraße" aus fußläufig den Heimweg an, als sie zunächst in Höhe der Vestischen Straße von zwei ihr unbekannten männlichen Personen in ein Gespräch verwickelt wurde. Nachdem man anschließend wieder getrennter Wege ging, ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:31

    POL-GE: Raubdelikt zum Nachteil älterer Personen

    Gelsenkirchen (ots) - Am 16. Januar 2026, gegen 16:00 Uhr wurde das geschädigte Ehepaar (beide 86 Jahre alt) durch den unbekannten Tatverdächtigen an der Wohnanschrift in Gelsenkirchen-Rotthausen aufgesucht. Unter dem Vorwand, einen zum Verkauf stehenden Teppich abholen zu wollen, sowie die Toilette zu benutzen, verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu den Räumlichkeiten und gelangte in einem ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:08

    POL-GE: Fahren ohne Führerschein - Flucht vor der Polizei

    Gelsenkirchen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17. Januar 2026, gegen 01:23 Uhr, beabsichtigen Beamte ein Fahrzeug in Gelsenkirchen-Erle anzuhalten und zu kontrollieren. Die Beamten erkannten in dem Fahrzeugführer einen ihnen persönlich aus vergangenen Einsätzen bekannten 30jährigen Tatverdächtigen aus Gelsenkirchen. Dieser ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei Erblicken der Polizei ...

    mehr
