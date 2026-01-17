PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auslieferungsfahrer von zwei Ladenbesitzern angegriffen

Gelsenkirchen (ots)

Am Morgen des Freitag, 16.01.2026, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Bulmker Straße im Ortsteil Bulmke-Hüllen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 28jähriger Duisburger mit syrischer Nationalität lieferte Waren für das dortige Lebensmittelgeschäft an. Hier sei es zu einem Streit mit den Ladeninhabern aus Gelsenkirchen, Vater und Sohn, gekommen. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung seien der 56jährige Vater, türkischer Nationalität, und der 20jährige Sohn aggressiver geworden und sollen auf den Duisburger eingeschlagen und -getreten haben. Die Tathandlung konnte ein Zeuge beobachten und auch mit seinem Mobiltelefon filmen. Ein weiterer Zeuge versuchte, die beiden Streitparteien zu trennen. Der 28jährige wurde leicht verletzt und klagte über Schmerzen am Oberschenkel, sowie an Hand und Arm. Der Geschädigte benötigte keinen Rettungswagen vor Ort. Die Videoaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten gesichert. Hier konnte eine weitere unbekannte männliche Person gesehen werden, welche ebenfalls nach dem Geschädigten getreten habe. Diese Person konnte nicht mehr angetroffen werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

