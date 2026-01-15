Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Polizist erbeutet Geld von Senioren - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenshinweise

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem am Donnerstag, 8. Januar 2026, ein bislang unbekannter Betrüger die Bankkarte samt sensibler Daten von einem Senior aus Beckhausen erbeutet hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben des 80-Jährigen rief ihn ein unbekannter Mann an und gab sich als Polizist aus. Er behauptete, im Rahmen von Ermittlungen die Bankkarte und dazugehörige Geheimzahlen von dem Senior zu benötigen. Gegen frühen Abend erschien der Unbekannte dann an der Adresse des 80-Jährigen in der August-Brust-Straße. Der Senior ließ den Mann in sein Haus und gab ihm seine Bankdaten. Daraufhin flüchtete der Unbekannte.

Nach Angaben des Seniors soll der Mann zwischen 25 und 35 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß sein. Er hatte vermutlich einen Kopfhörer im Ohr und trug einen Mantel.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0209 365 8120 zu melden.

Außerdem warnt die Polizei eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe von unbekannten Telefonnummern erhalten. Die echte Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld, Wertsachen oder sensible Daten herauszugeben. Beenden Sie in einem solchen Fall sofort das Telefonat und wählen Sie die Notrufnummer 110. Übergeben Sie allgemein niemals Geld, Wertsachen oder sensible Daten an unbekannte Personen!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell