Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Geschäftseinbruch - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Auf den Fahndungsbildern einer Überwachungskamera sind zwei Tatverdächtige zu erkennen, die im Verdacht stehen, am Samstag, 1. November 2025, die Scheibe eines Kiosks eingeschlagen zu haben. Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr auf der Bochumer Straße in der Altstadt. Weil sie bei der Tatbegehung gestört wurden, flüchteten sie ohne Beute.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/190838

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell