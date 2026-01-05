POL-GE: Folgemeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: 70 Jahre alter Mann tödlich verletzt/Mordkommission ermittelt
Gelsenkirchen (ots)
Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt in einem Tötungsdelikt vom 1. Januar 2026 im Stadtteil Beckhausen.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6188604
Die Obduktion hat ergeben, dass der Geschädigte aufgrund seiner Stichverletzungen verblutet ist.
Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen die Ehefrau des Verstorbenen beim zuständigen Gericht beantragt. Diesem Antrag hat das Gericht am Freitagabend entsprochen und die Untersuchungshaft für die Beschuldigte angeordnet.
Die Ermittlungen dauern an.
