Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf dem Heinrich-König-Platz

Gelsenkirchen (ots)

Am 03.01.2026 um 16:10 Uhr befand sich ein 31jährige Gelsenkirchener auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen-Altstadt, als er von einer männlichen Person erst angerempelt und dann auch angepöbelt wurde. Sofort daraufhin kamen noch zwei weitere männliche Personen dazu, welche den Gelsenkirchener beschimpften und dann mit Fäusten gegen den Kopf und Oberkörper schlugen. Bei dem Angriff griffen die Täter dem Gelsenkirchener in seine Jacke und raubten ihm sein IPhone Pro Max und seine Geldbörse. Dann schaffte das Opfer es, sich in eine nahegelegen Spielothek zu flüchten. Die Täter seien ihm dabei sogar noch gefolgt und einer habe ein Messer gezogen, damit sogar noch gedroht, während er hinter ihm herrannte, dann seien aber alle drei Personen in unbekannte Richtung geflüchtet. Einer der drei Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, südländischer Phänotyp, ca. 170cm groß, zur Tatzeit bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die von dem Vorfall etwas beobachtet haben und tatrelevante Hinweise geben können, sich unter 0209-365 8240 (Kriminalwache) oder 0209-365 2160 (Einsatzleitstelle) zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
