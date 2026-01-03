Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hausfriedensbruch in der Commerzbank endete im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 41jähriger Gelsenkirchener wurde am Samstag, 03.01.26 durch den Sicherheitsdienst der Commerzbank an der Breddestraße 7 in Gelsenkirchen- Buer des Hauses verwiesen, weil er bereits ein Hausverbot in dieser Bank hatte. Da der Gelsenkirchener die Bank jedoch nicht verlassen wollte, rief der Sicherheitsdienst die Polizei zur Hilfe. Doch auch hier wollte der Mann auf mehrfache Aufforderung die Bank nicht verlassen und leistete gegen die Maßnahmen der eingesetzten Polizisten Widerstand, in dem er sich massiv wehrte und seine Arme wegriss und sich sperrte. Er musste festgenommen werden, damit er aus der Bank geführt werden konnte. Dagegen leistete er so massiven Widerstand, dass er daraufhin mit zum Polizeigewahrsam genommen werden musste.

