Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Böllerwurf auf Funkstreifenwagen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026, um 1:35 Uhr, warf ein 17-jähriger Gelsenkirchener an der Kreuzung Ringstraße / Hauptstraße in Gelsenkirchen gezielt einen Feuerwerkskörper auf einen vorbeifahrenden Funkstreifenwagen. Der Feuerwerkskörper prallte gegen die linke Seite des Funkstreifenwagens und explodierte. Der 17-jährige flüchtete zunächst fußläufig, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Beim Antreffen warf er eine Tüte mit Cannabis auf den Boden. Diese wurde sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Der Funkstreifenwagen wurde nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell