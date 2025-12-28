PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkener Mann randaliert in Bus

Gelsenkirchen (ots)

Am zweiten Weihnachtstag belästigte ein betrunkener Fahrgast den Busfahrer der Linie 382 und lehnte sich mehrfach in die Fahrerkabine, wo er, wie sich später herausstellte, sogar versuchte in das Lenkrad zu greifen. Als der Fahrgast dann am ZOB des Busses verwiesen werden sollte, reagierte er sehr aggressiv und wollte sich mit dem Busfahrer prügeln. Auch den Einsatzkräften gegenüber reagierte der Mann aggressiv und gab bezüglich des Sachverhalts nur wirre, zusammenhangslose Äußerungen von sich. Ausweisen konnte er sich nicht. Der Betrunkene wurde in Gewahrsam genommen und im Verlaufe des Nachmittags nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen

