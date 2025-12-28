Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Schlag mit einer Glasflasche

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 27.12.2025, wurde die Polizei kurz vor 22 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt zur Josefstraße in die Neustadt gerufen. Bei Eintreffen konnte der 32jährige Geschädigte aus Gelsenkirchen zunächst nicht angetroffen werden. Die 57jährige Tatverdächtige, ebenfalls aus Gelsenkirchen, stand offensichtlich unter Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln. Sie soll nach Zeugenangaben und der Aussage des im Nachgang zurückgekehrten rumänischen Geschädigten unvermittelt mit einer Glasflasche auf diesen zu gerannt sein und ihm diese ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt dabei eine blutende Platzwunde im Gesicht. Die Täterin verhielt sich uneinsichtig, verbal aggressiv und machte keine Angaben zu ihrer Person. Da auch bei der Durchsuchung keine Ausweispapiere aufgefunden werden konnten, wurde diese zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache verbracht. Hier leistete sie Widerstand durch Sperren und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Da sie sich nicht beruhigen ließ, wurde sie ins Polizeigewahrsam verbracht. Dort leistete sie erneut Widerstand. Ihr wurden durch einen Arzt Blutproben entnommen. Dieser stellte auch fest, dass die 57jährige durch eine psychische Erkrankung nicht gewahrsamsfähig war und in ein Krankenhaus verlegt werden musste. Die Beamten verblieben unverletzt und dienstfähig. Der Geschädigte will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Gelsenkirchenerin erwartet eine Strafanzeige.

