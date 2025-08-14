PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 57-Jähriger vermisst - die Polizei bittet um Hilfe

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten 57-Jährigen um Mithilfe der Bevölkerung. Der Mann war zuletzt gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen, 13. August 2025, an seiner Wohnanschrift an der Gabelsbergerstraße in der Altstadt gesehen worden, von wo er sich zu Fuß mit einem Rollator in unbekannte Richtung entfernte. Der Vermisste ist circa 1,68 Meter groß, hat eine kräftige Statur sowie dunkles, lichtes Haar und einen grauen Vollbart. Zuletzt trug er ein dunkles T-Shirt, eine weiße Trainingsjacke mit Punkten, eine weiß-beige Trainingshose mit schwarzen Streifen sowie schwarz-weiße Hausschuhe. Er benötigt dringend Medikamente. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Gelsenkircheners machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112, an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/177482.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

