Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jährige vermisst - Helfen Sie mit!

Gelsenkirchen (ots)

Seit Donnerstag, 5. Juni 2025, wird eine 14-Jährige aus Gelsenkirchen vermisst, daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Das Mädchen wurde zuletzt am Abend, gegen 18.40 Uhr, in Ückendorf gesehen, als sie die elterliche Wohnung an der Ückendorfer Straße verließ. Bevorzugte Aufenthaltsorte oder Freunde sind nicht bekannt. Ein Mobiltelefon führt die Vermisste nicht mit. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212, an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Fotos der Vermissten finden Sie unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/171821

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell