Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zechtour durch Erle endet im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Für einen 36-jährigen Gelsenkirchener endete am Donnerstag, 29.05.25 um 04:44 Uhr der frühe Feiertagsmorgen im Gewahrsam der Polizei. Nachdem er zunächst in einer Kneipe in Erle in alkoholisiertem Zustand randaliert hatte, eskalierte der Streit auf einem nahegelegenen Tankstellengelände. Hier bedrohte der Mann einen ehemaligen Gast der Kneipe. Auch die dazu gezogene Polizei konnte den Mann nicht beruhigen, sodass sie ihn schließlich ins Gewahrsam bringen wollten. Nun ging der Störenfried die eingesetzten Polizisten körperlich an und beleidigte diese. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell