Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 79-jährige Frau vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Seit dem 23. Februar 2025 gilt eine 79 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen-Scholven als vermisst. Ihre Tochter meldete sich bei der Polizei und erstattete eine entsprechende Anzeige. Bisherige Ermittlungen haben nicht zum Auffinden der Frau geführt. Die Seniorin leidet an einer beginnenden Demenzerkrankung. Sie könnte sich auch im Wohnungslosenmilieu in Gelsenkirchen oder im angrenzenden Gladbeck aufhalten. Laut einer Zeugenaussage wurde die Vermisste zuletzt am 27. Februar 2025 in der Gladbecker Innenstadt gesehen. Sie soll seit längerer Zeit Kontakt zu einem etwa 60 Jahre alten Mann haben und könnte auch mit ihm zusammen unterwegs sein. Die gesuchte Frau ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und hat graues, längeres Haar. Sie trägt mutmaßlich eine silberfarbene Jacke mit Kapuze und schwarze Schuhe. Wenn Sie die Frau sehen, rufen Sie bitte die Polizei unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 oder wählen Sie den Notruf 110. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell