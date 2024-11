Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub im Auto in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 17. November 2024, kam es gegen 20.40 Uhr, zu einem Raub auf der Ückendorfer Straße im gleichnamigen Stadtteil.

Ein 33 Jahre alter Gelsenkirchener befand sich auf der Ückendorfer Straße auf Höhe des alten Bahnhofs, als ein Kleinwagen neben ihm hielt. Drei bisher unbekannte Tatverdächtige zogen den 33-Jährigen in das Auto. Während der Fahrt wurden dem Gelsenkirchener sämtliche persönliche Dinge abgenommen. Mit seinem Handy wurde erfolglos versucht, einen Kredit über ein Online-Banking aufzunehmen. Gemeinsam begab man sich anschließend zu einem Sportplatz an der Florastraße in Bulmke und verließ das Auto. Auf dem Sportplatz musste sich der 33-Jährige entkleiden und wurde erneut von den Tatverdächtigen nach Wertgegenständen durchsucht. Danach stiegen die drei Tatverdächtigen wieder in ihr Auto und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Gelsenkirchener wurde nur mit seiner Kleidung zurückgelassen. Ein Zeuge, der den 33-Jährigen auf der Florastraße fand, rief die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Insgesamt entwendet die Tatverdächtigen eine Geldbörse, Ansteckschmuck, "Magic"-Spielkarten und ein Mobiltelefon der Marke Huawei P30 Pro.

Die drei Männer können beschrieben werden. Der erste Tatverdächtige war der Fahrer des Autos. Er war circa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und schwarze Haare, die bis zu den Ohren gegelt waren. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen Ein-Tages-Bart und eine weiße Jacke.

Der zweite Tatverdächtige war der Beifahrer und Anführer der Gruppe. Er soll 1,85 Meter groß und von kräftiger, muskulöser Statur gewesen sein. Er hatte auffällig helle Augen. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen kurzen Vollbart und kurze gegelte schwarze Haare.

Der dritte Tatverdächtige hatte eine dünne Statur. Er war circa 1,80 Meter groß und hatte schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Er hatte auffällige Aknenarben im Wangenbereich.

Bei dem Auto soll es sich vermutlich um einen Nissan Micra in metallicblau handeln.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell