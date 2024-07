POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach tatverdächtigen Ladendieben

Gelsenkirchen (ots) - Dank Hinweisen von Zeugen wurde die Polizei Gelsenkirchen am Sonntag, 28. Juli 2024, gegen 11.15 Uhr auf ein Fahrzeug in Bulmke-Hüllen aufmerksam, das seit dem 11. Juli 2024 bereits polizeilich als gestohlen gemeldet war. Die Beamten begaben sich umgehend in die Fahndung und fanden das verdächtige Auto, samt zunächst unbekanntem Fahrer, an ...

mehr