Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Hundebesitzer?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern von einer Handykamera sucht die Polizei nach Tatverdächtigen in einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung in Hassel. Am Freitag, 1. September 2023, war eine 59 Jahre alte Gelsenkirchenerin gegen 16.40 Uhr mit ihrem Hund im Bereich rund um das Schloss Lüttinghof und den Kleingartenverein Wilhelmsruh unterwegs. An einem Feldweg wurde ihr angeleinter Hund von einem freilaufenden Hund angegriffen. Die Halter des freilaufenden Hundes saßen auf Bank und gingen nicht dazwischen. Auch nicht, als die Frau sie aufgefordert hat, den Hund zurückzurufen. Die Gelsenkirchenerin versuchte daraufhin, den Hund abzuwehren und wurde selbst gebissen. Um ihren Hund und sich selbst weiter zu schützen, trat sie nach dem fremden Hund. Erst dann leinte die mutmaßliche Besitzerin ihren freilaufenden Hund an. Anschließend beleidigte das Pärchen die 59-Jährige und drohte ihr. Als die Gelsenkirchenerin den beiden später noch mal begegnete, machte sie Bilder von dem Pärchen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/125704

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell