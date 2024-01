Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von versuchtem Raub sucht die Polizei mit Fotos aus Überwachungskameras nach den Tatverdächtigen. Am Samstag, 14. Oktober 2023, wartete ein 19 Jahre alter Mann aus Hamburg gegen 23.45 Uhr am Hauptbahnhof auf seinen Zug. Während er dort wartete, kam eine Gruppe aus mehreren Jugendlichen auf ihn zu und forderte ihn auf, sein Handy auszuhändigen. Als er die Gruppe bat, ihn in Ruhe zu lassen und einen Jugendlichen aus der Gruppe von sich wegschubste, wurde er von einem anderen beleidigt und geschlagen. Als eine Frau dazwischenging, ließen die Jugendlichen vom Hamburger ab.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/124515

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell