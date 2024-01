Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 55-Jähriger vermisst/die Polizei bittet um Mithilfe

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht dringend nach einem 55 Jahre alten Gelsenkirchener. Der Mann wohnt aufgrund einer dauerhaften Erkrankung in einer Senioreneinrichtung in Buer. Von dort ist er am vergangenen Sonntag, 7. Januar 2024, zu seiner alten Wohnanschrift in Ückendorf gefahren. Dort hinterließ er eine Nachricht, dass er nicht mehr leben wolle. Seitdem ist der Mann nicht mehr gesehen worden und alle bisherigen, sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Aufgrund der kalten Witterung besteht eine unmittelbare Lebensgefahr. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, wiegt rund 65 Kilogramm, hat kurze, graue Haare und trägt eine Brille. Bei seinem Weggang trug er blaue Jeans, eine blaue Jacke und einen weiß-blau gestreifter Pullover. Auf dem schon älteren Foto ist der Vermisste noch deutlich korpulenter. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben. Insbesondere im Bereich Ückendorf rund um den Bereich Hohenfriedberger Straße/Almastrasse. Hinweise bitte an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Das Foto des Vermissten finden Sie unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/124422

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell