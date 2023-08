Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger Dieb gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl. Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 10. Juni und Sonntag, 11. Juni 2023, drang der tatverdächtige Mann unbefugt in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage auf der Hollandstraße ein und entwendete einen Kanister mit Treibstoff. Zuvor versuchte derselbe Tatverdächtige bereits am Mittwoch, 7. Juni 2023, gegen 14 Uhr in eine dortige Gartenlaube einzudringen, was ihm nicht gelang. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten, tatverdächtigen Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://redaktion.polizei.nrw/fahndung/112158

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell