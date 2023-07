Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Dieb in Bismarck. Der unbekannte Mann hielt sich am Donnerstag, 26. Januar 2023, gegen 13 Uhr in einer Tankstelle auf der Bismarckstraße auf, wo er sich heimlich eine Flasche Schnaps einsteckte. Ein 21-jähriger Gelsenkirchener beobachtete die Situation und sprach den Unbekannten an, als dieser den Laden verlassen wollte. Daraufhin rannte der Unbekannte los, wurde aber vom hinterhereilenden 21-Jährigen in Höhe der Kreuzung Bismarckstraße / Trinenkamp eingeholt. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, konnte sich der Tatverdächtige wieder losreißen, wobei er den Gelsenkirchener schlug. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung der U-Bahnhaltestelle "Trinenkamp".

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/105543

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell