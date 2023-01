Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt das tatverdächtige Trio?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach drei tatverdächtigen Frauen in einem Fall von Diebstahl.

Am Freitag, 15. Juli 2022, waren zwei 20 und 42 Jahre alte Gelsenkirchenerinnen in einem Supermarkt in der Straße "Im Emscherbruch" in der Resser-Mark einkaufen. Dabei wurde das Portemonnaie der 42-Jährigen gegen 14.30 Uhr kurzzeitig in einem Getränkeregal liegen gelassen. Als die 20-Jährige bemerkte, dass es fehlt, ging sie umgehend wieder zum Regal zurück. Das Portemonnaie war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon von einer bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendet und an eine ihrer beiden Begleiterinnen übergeben worden. Die Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Personen bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder der Tatverdächtigen, die teils auffällige Tätowierungen haben, finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/97023

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell