Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisstenfahndung der Polizei Hagen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen teilt eine Vermisstenfahndung der Polizei Hagen.

Am Montagabend (09.01.2023) suchte ein 39-jähriger Mann eine Hagener Polizeiwache auf und meldete seine 15-jährige Tochter als vermisst. Er sagte den Beamten, dass er sie am Morgen zur Schule gebracht hat und die 15-Jährige am Nachmittag nicht nach Hause kam. Ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet. Die Vermisste hat nach eigenen Angaben persönliche Probleme und möchte bei Freunden unterkommen, die der Polizei namentlich nicht bekannt sind. Sie nutzt öffentliche Verkehrsmittel, um mit ihren Freunden zwischen verschiedenen Großstädten (Essen, Wuppertal) hin und her zu fahren. Darüber hinaus hat die 15-Jährige auch Bezugspunkte in Gelsenkirchen.

Die Jugendliche hat dunkelbraune Haare, eine schlanke Statur und ist 162 cm groß. Sie trägt eine schwarze Jacke der Marke Northface, eine schwarze Hose und schwarz weiße Nike Air Force-Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden.

Unter dem folgenden Link finden Sie Fotos der 15-Jährigen: https://polizei.nrw/fahndung/96008

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell