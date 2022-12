Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen eines versuchten Wohnungseinbruches. Am Samstag, 29. Oktober 2022, stieg ein unbekannter Mann gegen 21.20 Uhr über das abgesperrte Tor eines Grundstücks in der Cranger Straße in Erle. Danach lief er um das Haus herum und rüttelte an einer Tür. Als er vom 42 Jahre alten Hauseigentümer angesprochen und fotografiert wurde, flüchtete der Unbekannte zurück zur Straße, von wo aus er mit einer weiteren Person in Richtung Münsterstraße davon lief. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Fotos angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Das Bild sowie die Beschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/93345

