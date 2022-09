Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mit Hilfe eines Fotos einer Überwachungskamera nach einem tatverdächtigen Räuber. Der Gesuchte steht im Verdacht, am Sonntag, 26. Juni 2022, in einer Spielhalle an der Bismarckstraße in Schalke Geld aus einer Spielhalle gestohlen zu haben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht die Veröffentlichung des Fotos angeordnet. Eine Beschreibung und das Foto finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/87246 Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

