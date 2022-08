POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots) - In der Nacht von Montag, 29. August 2022, auf Dienstag, 30. August 2022, kam es in den Stadtteilen Bulmke-Hüllen und Bismarck zu mehreren Bränden. Zuerst kam es um 3.32 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Plutostraße, um 4.16 Uhr brannten mehrere Grünflächen an einem Skaterpark an der Europastraße. Um 5.13 Uhr brannte eine Gartenlaube, an der Hochofenstraße. Dort ...

