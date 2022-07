POL-GE: Sechsjährige vermisst - Wer hat sie und ihren Bruder gesehen?

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einer räuberischen Erpressung am Mittwoch, 27. Juli 2022, in Erle. Ein bislang Unbekannter sprach eine 55-jährige Gelsenkirchenerin um 11.40 Uhr an einer Packstation an der Darler Straße an, als sie gerade in ihren Wagen steigen wollte und forderte die Herausgabe ihrer Tasche. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Mit der braunen Ledertasche der Frau flüchtete der ...

mehr