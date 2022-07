Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwölfjähriger vermisst - Wer hat ihn gesehen?

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Suche nach einem vermissten Zwölfjährigen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zuletzt war der Junge am Samstag, 23. Juli 2022, gegen 11.45 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Bismarckstraße in Bismarck gesehen worden. Das vermisste Kind ist circa 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein weißes T-Shirt, eine blau-graue kurze Hose und blaue Badeschlappen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des zwölfjährigen Gelsenkircheners machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212, an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/83865.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell