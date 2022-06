POL-GE: Vermisstensuche der Polizei Bochum - 13-Jährige möglicherweise in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Bei einer Auseinandersetzung in Bismarck wurden am Mittwochmorgen, 29. Juni 2022, drei Menschen leicht verletzt. Gegen 1 Uhr hatte ein 45-jähriger Gelsenkirchener aufgrund einer Schlägerei in der Straße "Trinenkamp" die Polizei alarmiert. Dort war es bei einer Feier zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die anschließend in eine handfeste Auseinandersetzung übergingen. Bei Eintreffen der ...

mehr