Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Gelsenkirchenerin. Die 15-Jährige verließ am 4. Januar 2022 ihre Wohngruppe in Horst an der Steinrottstraße und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Ein Bild der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/74185

