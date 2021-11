Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-jähriger Gelsenkirchenerin - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Seit Mittwoch, 10. November 2021, wird ein 13-jähriges Mädchen aus der Neustadt vermisst. Mit Bargeld und gepackter Tasche stieg sie gegen 14 Uhr am Heinrich-König-Platz in eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Bochum. Gegenüber einer Freundin soll sie vorher geäußert haben, dass sie in eine Großstadt fahren wolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte das Mädchen auf dem Weg nach Berlin sein. Die Vermisste ist 1,70 m groß, circa 70 Kilogramm schwer und hat eine kräftige Statur. Sie hat braune, schulterlange Haare, blaue Augen und trug zuletzt eine schwarze Wolljacke, eine hellblaue Schlaghose, einen blauen Pullover und weiße Sportschuhe. Sie führt einen Rucksack oder eine Tasche mit sich. Wer das Mädchen sieht oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 0209 365 8212 an das Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache, unter 0209 365 2160 an die Leitstelle oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

