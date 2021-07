Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Diebin und Betrügerin?

Gelsenkirchen (ots)

Mit vier Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach einer tatverdächtigen Diebin und Betrügerin. Am Freitag, 9. April 2021, war eine 63-jährige Gelsenkirchenerin in einem Supermarkt an der Emscherstraße in Erle einkaufen. Als die Frau an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr die Geldbörse entwendet worden war. Noch bevor die Gelsenkirchenerin ihre in der Geldbörse befindlichen EC-Karten sperren lassen konnte, wurde damit gegen 13.50 Uhr von einer unbekannten Frau an einem Geldautomaten rechtswidrig Geld abgehoben. Dabei wurde sie durch eine Videoüberwachungskamera des Geldinstitutes gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung der Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4ii

