POL-GE: 17-Jährige wird vermisst - wir brauchen Ihre Hilfe

Seit Mittwoch, 7. April 2021 wird eine 17 Jahre alte Gelsenkirchenerin vermisst. Nach Unstimmigkeiten mit ihrer Mutter hat sie die gemeinsame Wohnung verlassen. Aufgrund einer Behinderung und der Äußerung suizidaler Absichten gegenüber der Mutter können eine Fremd- oder Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Jugendliche aktuell in Osnabrück (Niedersachsen) aufhalten könnte. Die Vermisste ist etwa 1, 60 Meter groß und hat rötlich-blonde schulterlange Haare. Auffällig ist die einseitig rasierte Frisur. Als die Jugendliche die Wohnung verließ, trug sie einen grauer Pullover (Marke Puma), eine graue Jogginghose und Sneaker. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 der Polizei in Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8233 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

