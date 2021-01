Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bauarbeiter bestohlen - Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe von Fotos

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am 10. September 2020 erstattete ein 53 Jahre alter Mann Strafanzeige bei der Polizei. Als der Bauarbeiter sich an jenem Tag gegen 12 Uhr auf einer Baustelle an der Emmastraße in Bulmke-Hüllen umzog und danach nach Hause fahren wollte, bemerkte er, dass seine Wertsachen gestohlen worden waren. Kurze Zeit später hob ein Unbekannter mit der ebenfalls entwendeten EC-Karte Geld vom Konto des Geschädigten ab. Dabei wurde der Tatverdächtige gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Aufnahmen nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Bilder finden Sie hier: https://url.nrw/4qY. Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0209/ 365 -7112 oder -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell