Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt diesen Tatverdächtigen?

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Mit einem Fahndungsfoto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen Tatverdächtigen wegen Beleidigung und Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Am Donnerstag, 6. August 2020, gegen 16.40 Uhr, fiel der Mann in der Buslinie 381 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf. Eine aufmerksame Zeugin sprach den Fahrgast daraufhin an, dieser ignorierte den Hinweis jedoch. Anschließend meldete die Zeugin dem Busfahrer den Verstoß. Kurz darauf wurde die Frau von dem Gesuchten mehrfach beleidigt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Angaben zu dem abgebildeten Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden. Das Foto und die Beschreibung des Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4gi

