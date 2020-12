Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - die Polizei bittet um Mithilfe

Gelsenkirchen

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 48-Jährigen. Der akut erkrankte Gelsenkirchener hatte am gestrigen Montagnachmittag, 7. Dezember 2020, gegen 17 Uhr, seinen Aufenthaltsort in Ückendorf mit unbekanntem Ziel verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Die Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos und dauern an. Bei der Suche kamen bereits ein Mantrailer und ein Hubschrauber zum Einsatz. Der 48-Jährige ist 1,78 Meter groß, schlank und hat braune Haare. An seinen Armen befinden sich mehrere Tätowierungen und Narben. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

