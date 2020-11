Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erneuter Fahndungsaufruf - die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Zwölfjährigen

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitag, 13. November 2020, und am Montag, 16. November 2020 hat die Gelsenkirchener Polizei eine Fahndung nach einer Zwölfjährigen veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Das Mädchen hatte in den Nachmittagsstunden am Dienstag, 10. November 2020, die elterliche Wohnung in Bulmke-Hüllen verlassen und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Die Gelsenkirchener Polizei arbeitet mit Hochdruck an dem Fall und hat die Anzahl der Ermittler erhöht. Hierbei wird sie auch von der Polizei Recklinghausen unterstützt. Die Vermisste könnte zusammen mit einer 17-jährigen Verwandten aus Gladbeck unterwegs sein, die ebenfalls seit letzter Woche vermisst wird. Fotos und Beschreibungen der beiden Mädchen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgenden Links: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/vermisstes-kind und https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/gladbeck-vermisste-jugendliche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8212 oder 0209 365-8240 entgegen. Hier finden Sie unsere ursprünglichen Meldungen zu den Fällen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4761761 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4764442.

