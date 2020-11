Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Mit vier Fahndungsfotos sucht die Polizei Gelsenkirchen den Tatverdächtigen einer Körperverletzung auf der Bismarckstraße. Am 25. April 2020 kam es in den Abendstunden zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der nun Gesuchte mehrfach auf sein Gegenüber ein und verschwand anschließend in unbekannte Richtung. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht in Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei zu dem Verdächtigen bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209/ 365 8240 (Kriminalwache). Die Fotos sowie eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4xq

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Inka Hartmann

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: inka.hartmann@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell