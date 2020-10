Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche werden vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe

Gelsenkirchen

Seit Sonntagmorgen, 25. Oktober 2020, werden zwei Jugendliche vermisst. Das 13-jährige Mädchen wohnt auf der Hauptstraße in der Altstadt und war mit einem 15-jährigen Freund, der auf der Bismarckstraße in Schalke wohnt, am Morgen an der Europastraße in Bulmke-Hüllen zum Joggen verabredet. Danach waren die Beiden nicht nach Hause gekommen. Die Jugendliche ist zirka 1,65 groß, schlank und hat schwarze Haare. Sie trägt schwarze Sportbekleidung und weiße Sportschuhe. Der gesuchte Jugendliche ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare mit leichten Locken. Er trägt Sportbekleidung (Farbe nicht bekannt) und ebenfalls weiße Sportschuhe. Ein Foto von der vermissten Jugendlichen liegt leider nicht vor. Hinweise zu den Vermissten nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209/365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder -8240 (Kriminalwache) bzw. -2160 (Leitstelle) entgegen.

