Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Automatenaufbrüche in Buer - wer kennt die gesuchten Männer

Gelsenkirchen (ots)

Bereits seit dem 27. August sucht die Polizei öffentlich nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, Münzautomaten einer Tankstelle aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen zu haben. Hier der Link zu unserer ersten Pressemitteilung: https://url.nrw/4Ga Weitere Ermittlungen ergaben nun, dass der Gesuchte nicht nur für diese eine Tat, sondern für zwei weitere gleichartige Fälle am 16. Juni und am 8. Juli 2020 in Frage kommt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Unbekannte nicht allein, sondern mit einem weiteren Mann die Taten begangen hat. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung weiterer Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Fotos und Beschreibungen der Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4GE

