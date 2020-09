Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt "Solarauto" und Sattelzug mit defekten Bremsen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 1. September 2020, gegen 10 Uhr auf der Emil-Zimmermann-Allee in Erle einen Wagen mit aufgebautem Solarmodul kontrolliert. Der 32-jährige Fahrer gab an, er betreibe darüber einen Kühlschrank im Fahrzeuginnern. Der Aufbau war nicht genehmigt. Somit untersagten die Beamten dem 32-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Am Donnerstag, 3. September 2020, stoppte die Polizei um 12 Uhr einen polnischen Sattelzug, der mit knapp 25 Tonnen Stahl beladen war. Die Ladung war fehlerhaft gesichert. Außerdem stellten die Polizisten Risse in den Bremsscheiben des Aufliegers fest. Der Sattelzug wurde in eine Gelsenkirchener Fachwerkstatt gebracht und dort überprüft. Der Sattelzug war nicht verkehrssicher. Die Bremsen waren fehlerhaft, die Bremsleistung betrug lediglich 30 Prozent. Die Polizeibeamten untersagten dem 59-jährigen Fahrer des Gespanns die Weiterfahrt bis zur Instandsetzung. Der 59-jährige Mann aus Polen musste eine Sicherheitsleistung entrichten. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

