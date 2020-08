Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbrecher

Gelsenkirchen (ots)

Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei mutmaßliche Einbrecher. Die Unbekannten stehen im Verdacht, am Donnerstag, 16. April, in eine Wohnung an der Straße Görtzhof in Erle eingebrochen zu sein. Hier stahlen sie ein Fernsehgerät, eine Spielekonsole und Uhren. Wenig später wurden zwei Männer in Erle in einer Straßenbahn beobachtet und gefilmt. Sie transportierten einen großen flachen Gegenstand, der in eine Decke gewickelt war, möglicherweise ein Flachbildfernseher. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden.

