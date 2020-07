Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht nach vermisster Gelsenkirchenerin

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer 39-jährigen Vermissten. Die Frau war zuletzt am Dienstag, 30. Juni 2020, gegen 15 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Bochumer Straße im Stadtteil Ückendorf gesehen worden.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und hat braun gelockte, schulterlange Haare, die sie vermutlich zum Zopf zusammengebunden trägt. Sie hat eine kräftige Statur und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein hellblaues Achselshirt, eine blaue Hose. Zudem hatte die 39-Jährige, die medizinische Betreuung benötigt, einen schwarzen Rucksack dabei.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Gelsenkirchenerin geben kann, wird gebeten, die Polizei über den Notruf 110 oder unter den Rufnummern 0209/365-7112 (Kriminalkommissariat 11) bzw. -8240 (Kriminalwache) zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell