Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung bei der Veranstaltung "Ole auf Schalke" am 12. Oktober 2019 nach einem etwa 40 Jahre alten Mann. Der Unbekannte wird beschuldigt, einen 30 Jahre alten Mann geschlagen und eine 28 Jahre Frau getreten zu haben. Die Auseinandersetzung fand in der Arena, Block R, Reihe 12 und 13 statt. Der Beschuldigte ist ca. 175 Zentimeter groß, hat eine Glatze, trug ein weißes T-Shirt, schwarze Schuhe und eine Brille. Auffällig war ein Verband am rechten Ellenbogen. Da sonstige Ermittlungsansätze zur Identitätsfeststellung ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun ein Bild des mutmaßlichen Täters zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7510 (KK 15) oder- 8240 (Kriminalwache). Das Foto finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: http://url.nrw/45b

