POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Diebe und Betrüger

Mit zwei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei zwei tatverdächtige Diebe und EC-Kartenbetrüger. Die unbekannten Männer stehen im Verdacht, einer 36-jährigen Essenerin die EC Karte entwendet und anschließend Bargeld abgehoben zu haben. Es kam am 3. Oktober 2018 und am 14. Oktober 2018 zu Abhebungen mit der erbeuteten EC Karte an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen. Hierbei konnten die Verdächtigen über die Videoüberwachungskameras aufgezeichnet werden. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Männern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7210 (KK 12) oder- 8240 (Kriminalwache).

