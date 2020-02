Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Laubeneinbrecher?

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei Gelsenkirchen einen Verdächtigen für mehrere Einbrüche. Der Unbekannte steht im Verdacht, in der Nacht vom 21. Oktober 2019 auf den 22. Oktober 2019 mindestens zwei Gartenlauben in der Kleingartenanlage Gelsenpark an den Sutumer Brücken in Schalke-Nord aufgebrochen zu haben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden. Das Foto und die Beschreibung des Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: http://url.nrw/4wb.

