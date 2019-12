Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Samstag, 15. Juni 2019, zwischen 11 und 11.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterin einer 90-jährigen Gelsenkirchenerin auf der Hochstraße in Buer zunächst das Portemonnaie. Anschließend begab sich die Unbekannte zu einem Geldinstitut und hob mit der EC-Karte der Rentnerin Bargeld am Geldautomaten ab. Videoüberwachungskameras des Geldinstitutes filmten den Vorgang. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben, da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK21) oder- 8240 (Kriminalwache). Die Polizei rät dringend, Geldkarten und die dazugehörige PIN niemals zusammen mitzuführen!

