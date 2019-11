Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei Gelsenkirchen einen tatverdächtigen Betrüger. Der Unbekannte hat versucht, am Donnerstag, 9. Mai 2019, gegen 11 Uhr, mit einem gefälschten Ausweis in einem Geldinstitut am Stegemannsweg Bargeld abzuheben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365-7210 (Kriminalkommissariat 12) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell