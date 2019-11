Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Diebstahls

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitag, 28. Juni 2019, um 11.59 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in einem Geldinstitut in der Altstadt, Neumarkt, 250 Euro Bargeld aus einem Geldautomaten, das ein Bankkunde vorher in dem Automaten vergessen hatte. Videoüberwachungskameras des Geldinstitutes filmten den Vorgang. Das Amtsgericht Essen hat die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der hier abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder- 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

