Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Juweliergeschäft

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 27.Oktober 2019 gegen 3 Uhr kam es im Ortsteil Altstadt auf der Kosterstraße zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Nachdem ein 18-jähriger Gelsenkirchener die Schaufensterscheibe eingeschlagen hatte, entwendete er Schmuck aus der Auslage, wobei er sich Schnittverletzungen an den Händen zuzog. Durch die Geräusche wurde der im gleichen Hause wohnende Eigentümer auf die Tat aufmerksam und informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter von Einsatzkräften noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

